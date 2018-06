Termina rebelião em Guarulhos com sete presos mortos Terminou no início desta tarde a rebelião no Centro de Detenção Provisória 1 de Guarulhos, na Grande São Paulo. O motim teve início no pavilhão 3, às 10 horas da manhã, e deixou sete presos mortos. Cinco pessoas foram feitas reféns, entre elas, três diretores de disciplina. A Tropa de Choque já deu início à revista das celas.