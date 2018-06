Termina rebelião em Porto Ferreira, no interior de São Paulo Terminou na madrugada desta quinta-feira, 26, a rebelião dos presos na cadeia pública de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, segundo informações do jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo. O motim começou na noite de quarta-feira, 25, quando 48 presos tentaram fugir, mas nenhum conseguiu e a rebelião teve início. Com facas, um revólver e munição, eles fizeram um carcereiro refém. Há informações de que eles tinham um telefone celular. Após negociações, o grupo se rendeu e libertou o carcereiro que era mantido refém. Os detentos entregaram à polícia a chave de um cadeado que, segundo disseram, teria sido entregue a eles por um funcionário da cadeia. A polícia vai abrir uma sindicância interna para apurar se houve facilitação para a tentativa de fuga.