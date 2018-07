Terminal de cargas em Viracopos fica 10 horas interditado O Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas ? a 92 quilômetros de São Paulo ? permaneceu interditado das 22h30 de terça-feira até às 9 horas de hoje, segundo informou a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Mas a Infraero garantiu que não foram suspensas nem decolagens nem as aterrissagens nesse período. O terminal é controlado pela Receita Federal que deve informar, até o final da tarde de hoje, as razões da interdição. Desde a madrugada de hoje circulavam rumores de ter sido encontrado material suspeito de conter a bactéria que causa o antraz no local.