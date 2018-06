Terminal do Aeroporto de Brasília fica alagado após forte chuva

BRASÍLIA - A 9 dias da abertura da Copa do Mundo, os viajantes que passaram nesta terça-feira, 3, pelo aeroporto de Brasília tomaram um susto: depois de uma rápida e forte chuva, parte do saguão do terminal 1 ficou alagado. Vários passageiros e até mesmo funcionários que trabalhavam na obra pararam para filmar o alagamento e distribuíram as imagens nas redes sociais. É possível ver uma boca de lobo transbordando em uma área já reformada na área de desembarque.

De acordo com a Inframerica, concessionária que assumiu a administração do terminal no ano passado e é responsável pelas obras, o excesso de chuva "impediu o escoamento da água no piso de desembarque". "Equipes de manutenção e limpeza foram acionadas para isolar o local e já removeram a água. Técnicos e engenheiros já identificaram o motivo e trabalham para solucioná-lo", disse a empresa, em nota, sem informar o que causou o problema.

A Inframerica inaugurou a nova ala do aeroporto, com a presença da presidente Dilma Rousseff, há pouco mais de um mês. No final de maio, entregou a ala norte do terminal, terminando as obras de ampliação previstas para a Copa do Mundo. No entanto, uma boa parte das áreas antigas do aeroporto ainda está em reforma.