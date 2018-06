Terminam sem sucesso buscas por menino desaparecido em Peruíbe

Terminam as buscas pelo menino Gabriel, de 13 anos, desaparecido na tarde do último sábado, 16, na praia de Peruíbe, na baixada santista, litoral de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros da região, a morte por afogamento só é oficializada após a localização do corpo.

Gabriel estava com a mãe e dois irmãos, na tarde de sábado, em um colchão inflável, no mar da praia. De acordo com depoimentos, uma onda forte arremessou a família para fora da boia. A irmã, de 10 anos, morreu afogada no local. Já o irmão Samuel, de 14, e a mãe, Jusandra Cruz Brito Leão, de 35 anos, tiveram afogamentos leves e foram socorridos no Pronto Socorro de Peruíbe.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pelo menino de 13 anos ainda no sábado, mas elas foram encerradas às 19h e voltaram a acontecer às 6h45 deste domingo. Até às 17h30, quando as buscas voltaram a se encerrar em função do anoitecer, o corpo de Gabriel não havia sido encontrado.

O Corpo de Bombeiros retorna a varredura por terra e pelo mar às 7h da próxima segunda-feira e informa que as buscas só terminam quando o corpo for localizado.