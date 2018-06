Termômetros no Rio marcam 40,6ºC, maior temperatura do ano

RIO - O Rio registrou nesta segunda-feira, 3, a maior temperatura deste ano: 40,6°C, anotado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na estação meteorológica de Santa Cruz, na zona oeste.

Até então, a maior temperatura havia sido de 40,3°C, registrado pelo Inmet em 3 de janeiro na Vila Militar, em Deodoro, outro bairro da zona oeste.

O recorde de 2014 ainda não superou, porém, a maior temperatura registrada no Rio em 2013, que foi de 40,9°C, em 8 de janeiro. Para suportar o calor de ontem no Rio, quem pode foi à praia, onde as águas estavam límpidas, sem a espuma que incomodou os banhistas em janeiro.

São Paulo. A cidade de São Paulo registrou na tarde de sábado, 1º, a maior temperatura para um mês de fevereiro em 71 anos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da capital paulista marcaram 35,8 graus por volta das 16h, o valor mais alto em um mês de fevereiro desde 1943, quando as medições foram iniciadas.

Os paulistanos terão mais uma semana de calor intenso, e com umidade relativa do ar abaixo do considerado ideal, entre 20% e 30% - já em estado de atenção.

A boa notícia é que há previsão de pancadas de chuva isoladas ao longo da semana, sempre no fim da tarde. Mas as temperaturas seguirão altas, com máximas de 34ºC. Neste domingo, 2, os termômetros marcaram 33,8ºC no Mirante de Santana, zona norte da cidade.