Terremotos assustam moradores de cidades da Bahia

SÃO PAULO - Moradores da Bahia foram surpreendidos na manhã deste domingo, 30, por quatro abalos sísmicos com magnitude entre 4,2 e 2,5 na escala Richter na região de Amargosa, município que faz parte da região de Jequié, na área de influência de Santo Antônio de Jesus. Os dados constam em uma tabela atualizada no site do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver produtos caindo de prateleiras dentro de um supermercado. Moradores também relataram que os tremores foram sentidos em Feira de Santana, que fica a 155 quilômetros de distância, e na capital Salvador, a 242 quilômetros de distância de Amargosa. Até o momento, não há registro de feridos.

E a gente achando que a terra ia acabar em 2012. 2020 tendo até terremoto na Bahia ?? pic.twitter.com/KAEd2WQJgi — Theu Santana (@MathSTN) August 30, 2020

Ja ta bom né 2020? Do nada eu acordo com um tremor de terra que por pouco não colocou minha casa ao chão! . . .#Bahia — Kauane Santos (@KauaneScavasin) August 30, 2020

Genteeeeee tremeu tudo aqui em Feira de Santana#bahia #bahiatremeu — Prongs (@heeyprongs) August 30, 2020