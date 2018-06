Teto de academia desaba e fere 13 pessoas no interior de Alagoas

MACEIÓ - Treze pessoas ficaram feridas após o teto de uma academia desabar na cidade de Arapiraca, a 142 quilômetros da capital Maceió. O acidente aconteceu no bairro Primavera, no final da tarde de ontem, quando cerca de 50 pessoas estavam no local. Uma pessoa está internada em estado grave. Os feridos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros (CB) e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Após atendimento hospitalar, a maioria já foi liberada.

Segundo um instrutor da academia, chovia muito no momento do acidente, o que pode ter contribuído para o desabamento do teto. A academia estava funcionando há dois meses e pertence a um ex-jogador de futebol de Sergipe, identificado apenas como Luciano. Até a manhã de hoje, o proprietário não havia se pronunciado a respeito do desabamento.

Máquinas da Prefeitura de Arapiraca retiraram durante a noite a marquise de concreto, o resto das paredes e entulhos do galpão onde funcionava a academia. O Corpo de Bombeiros deve elaborar um laudo sobre as causas do acidente. Vizinhos contaram que inúmeras rachaduras comprometiam a estrutura do galpão, que era antigo e foi reformado recentemente para ser usado como academia.