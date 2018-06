Teto de creche desaba e mata duas crianças em Vitória-ES

VITÓRIA - O desabamento do telhado de uma creche, em Cariacica, deixou um saldo trágico: duas crianças, uma de cinco e outra de sete anos, morreram e outras quatro com lesões no tórax e na cabeça foram resgatadas dos escombros em estado grave. Dois helicópteros, ambulâncias do Samu e várias viaturas do Corpo de Bombeiros foram chamadas para resgatar cerca de 30 crianças, de quatro a 10 anos, e as professoras dos escombros.

O acidente aconteceu por volta das 13h quando as crianças estavam fazendo uma refeição no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Amélia Virgínia Machado, inaugurado em 2007. O telhado colonial feito de madeira desabou sobre o refeitório. Testemunhas disseram que a turma cantava na hora do acidente. "As crianças estavam em pânico. A situação estava caótica. As crianças sobreviventes estavam muito assustadas", contou João Martins, que é vizinho da creche e testemunhou o acidente.

Damires Silva, 7, que não estudava no CMEI e foi ao local levar a irmã mais nova, Sofia Auer, 5, morreram no acidente. A mãe de Sofia que é diretora de uma escola na rede municipal de Cariacica esteve no local, passou mal ao saber da morte das filhas e precisou ser levada para o Hospital.