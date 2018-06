Texto foi escrito a 12 mãos O discurso lido no domingo à noite pela presidente eleita, Dilma Rousseff, logo depois de confirmada a vitória sobre o candidato tucano José Serra, foi feito a 12 mãos: dela própria, do presidente do PT, José Eduardo Dutra, do secretário-geral do partido, José Eduardo Cardozo, do ex-ministro Antonio Palocci, do ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel e do ministro Luiz Dulci (Secretaria-Geral da Presidência).