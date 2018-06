The Economist diz que Lula "está surfando para vitória" A revista The Economist afirmou que o presidente Lula está "surfando para vitória" na eleição presidencial de outubro enquanto a campanha do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, "parece desmoralizada". Segundo a revista britânica, apesar dos temores que antecederam sua eleição em 2002, Lula buscou seus "objetivos de crescimento e igualdade dentro dos limites de uma política econômica responsável" e, por isso, "o Brasil parece agora um lugar mais seguro". Os eleitores brasileiros, prossegue a Economist, se vêem diante de uma escolha menos tensa do que há quatro anos. "Os dois candidatos (Lula e Alckmin) fazem a mesma promessa básica: um governo ativo, mas não irresponsável", disse. A "única proposta de mudança radical" vem da senadora Heloísa Helena (PSOL). "Mas a expectativa é que Lula atropelará os dois concorrentes", disse. "Ele tem uma boa chance de obter uma vitória sem necessidade de um segundo turno." A revista observa que continuísmo gera uma maior conforto. "Mas o Brasil poderia fazer melhor: na economia, crime e corrupção, e na educação para começar", disse. "Para soluções econômicas, Lula e seus aliados olham para um Estado musculoso. O PSDB de Alckmin e seu aliado, o PFL, querem mais espaço para a iniciativa privada. As apostas são mais altas do que parecem". Prós e contras Segundo a revista, o crescimento econômico tem sido estável, mas não espetacular. A Economist, contudo, contrapõe que as taxas de juros continuam elevadas e a carga tributária saltou para 37% do PIB. "A corrupção nunca pareceu tão espalhada." A revista afirma que o "brasileiro comum ou ignora esses problemas ou não confia que os políticos os resolverão". Por isso, as pesquisas sugerem que, se o voto não fosse obrigatório, metade dos eleitores não compareceriam às urnas. "Até agora Alckmin fracassou em furar essa indiferença". Segundo a Economist, mais do que saber quem ganhará a eleição, a grande questão é se um segundo mandato de Lula seria mais produtivo do que o primeiro". Isso "depende muito se ele vai liderar ou não reformas para estimular crescimento e investimentos, ou se juntar à massa de seu partido na resistência a elas". Segundo a revista, o programa de governo de Lula, divulgado na terça-feira passada, não é "encorajador". "A menos que a economia mundial não seja mais amigável, um segundo mandato poderá parecer muito com seu primeiro", concluiu.