Thomaz Bastos participa de reunião sobre segurança no RJ O ministro da Justiça Marcio Thomaz Bastos chegou na manhã desta segunda-feira ao Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, para participar da reunião do Comitê de Gestão Integrada de Segurança, que reúne representantes das Forças Armadas, Polícia Civil e Militar. O governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral (PMDB), também participa da reunião. O ministro também aproveitará a ocasião para entregar ao Estado seis vans com capacidade de transporte de oito presos cada uma. No domingo, os primeiros 500 homens da Força Nacional de Segurança (FNS) chegaram ao Rio, com o reforço de 52 carros para fiscalizar 19 pontos nas divisas com os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. O GGI contará com a participação de agentes federais, incluindo as polícias Federal e Rodoviária, além de agentes da Receita Federal. Integrantes dos ministérios públicos dos quatro Estados do Sudeste também farão parte do grupo, além de policiais dos respectivos Estados. O Gabinete se reunirá a cada dois meses para analisar os resultados das ações e traçar novos planos. A Força Nacional terá como objetivo impedir a entrada de armas no Rio, além de combater roubo de carga nas fronteiras dos demais Estados do Sudeste. Na semana passada, durante encontro no Palácio Laranjeiras, os governadores de São Paulo, José Serra; de Minas Gerais, Aécio Neves; do Espírito Santo, Paulo Hartung, estiveram reunidos com o governador fluminense para detalhar a ação conjunta do GGI.