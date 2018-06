Thor Batista vai à delegacia para prestar depoimento

Rio, 21 - O empresário Thor Batista, de 20 anos, chegou à 61.ª Delegacia de Polícia (Xerém) seis horas antes do previsto para prestar depoimento, inicialmente marcado para as 15 horas. Ele foi intimado para dar explicações a respeito do atropelamento e morte do ciclista Wanderson Pereira da Silva, de 30 anos.

Thor entrou por uma porta lateral da delegacia, às 9 horas, acompanhado de dois advogados e cinco seguranças. Ele foi direto para a sala do delegado Mário Arruda. Os seguranças chegaram a fazer um cordão de isolamento para que o rapaz entrasse na delegacia sem ser abordado pelos repórteres.