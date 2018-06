Timemania acumula em R$ 1,4 milhão

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Nenhum apostador fez os sete acertos do concurso 40 do Timemania sorteados neste domingo, 30. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1,4 milhão. Duas pessoas fizeram os seis acertos e cada uma leva o prêmio de R$ 66.471,69. Cinco acertos foram feitos por 122 ganhadores e cada uma vai receber R$ 726,46. Os quatro acertos teve 2.559 ganhadores, que vão receber cada um R$ 6,00. Os três acertos vão pagar R$ 2,00 para os 25.607 ganhadores, o mesmo prêmio para os 6.588 apostadores que acertaram o Time do Coração, Figueirense/SC. A seguir os Números sorteados: 09 - 35 - 36 - 45 - 54 - 64 - 76