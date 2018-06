Tirar as calças no quintal não é crime A Justiça do Rio Grande do Sul deu ganho de causa a um homem que foi processado pela vizinha por ficar assobiando sem calças no quintal de sua casa, à noite. O caso aconteceu na cidade gaúcha de Pedro Osório, no interior do Estado. W.R.W. estava sem calças no pátio da casa quando uma vizinha chamou a polícia, dizendo que era a terceira vez que o via assim. Ele foi processado e condenado a pagar multa em primeira instância, mas recorreu e o juiz Nereu Giacomolli aceitou a alegação de que ficar sem calças em casa não é obscenidade, especialmente nas noites em que faz calor.