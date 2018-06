Tiririca estreia em votações e aperta o botão errado

A assessoria de Tiririca nega que o deputado tenha se rebelado e afirmou haver um engano do parlamentar na hora de apertar o botão no sistema eletrônico. Na emenda dos R$ 560, Tiririca se redimiu e seguiu a orientação do governo, rejeitando o valor.

Outros deputados celebridades não cometeram o mesmo erro. O ex-jogador Romário (PSB-RJ) e o ex-boxeador Popó (PRB-BA) seguiram seus partidos e votaram contra o mínimo maior. O ex-BBB Jean Willys (PSOL-RJ) e o ator Stephan Nercessian (PPS-RJ) votaram a favor dos R$ 600.