Tiro que matou jovem em Heliópolis partiu de GCM O guarda-civil municipal Vicente Pereira Passos, de São Caetano do Sul, será indiciado hoje por homicídio culposo (sem intenção) pela morte da estudante Ana Cristina de Macedo, de 17 anos. Laudo do Instituto de Criminalística (IC) aponta Passos como o autor do disparo que matou a jovem. Ele vai responder ao processo em liberdade.