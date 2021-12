Tiros disparados contra um bar deixam 6 feridos, entre eles uma criança, na zona norte do Rio

RIO - Seis pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, por tiros disparados contra um bar na madrugada deste domingo, 19, em Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, três vítimas dos disparos receberam os primeiros socorros de equipes de emergência do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura. Agentes do 3º Batalhão da Polícia Militar, do Méier, foram acionados ao local do crime, na Rua Lagoa Redonda, e informados que outras três pessoas tinham sido socorridas por populares.

Testemunhas relataram que os tiros foram disparados por homens que passaram de motocicleta e atiraram na direção de um bar.

As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na zona norte, e para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade.

A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia.