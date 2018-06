Tiros são disparados contra base da Guarda Municipal em SP Às 2h45 da madrugada desta quinta-feira, 15, quatro homens atiraram contra uma base da Guarda Municipal no bairro de Cidade Tiradentes, no extremo leste da capital paulista. Localizada na altura do número 1.331 da Avenida dos Têxteis, a base foi alvo de quatro ocupantes de um veículo que, segundo os guardas, seria um Fiat Pálio vermelho. Os policiais chegaram a parar um carro suspeito, mas liberaram os ocupantes, em seguida. O caso foi registrado no 54º Distrito Policial.