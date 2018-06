Tiros são disparados contra o Fórum de Jaguariúna Três tiros foram disparados em direção ao Fórum de Jaguariúna no começo da madrugada desta segunda-feira, 14. Um disparo perfurou a entrada principal do prédio, uma porta de vidro, e o outro atingiu uma pilastra do lado de fora. Ninguém se feriu. Segundo a Policia, que descarta uma ação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e trabalha com a hipótese de um ato isolado de vandalismo, as balas partiram de revólver calibre 38. O autor dos disparos não foi localizado. Testemunhas disseram ter visto um carro escuro parecido com um modelo importado circulando pelo local momentos antes dos tiros serem disparados e saindo em alta velocidade depois. O Fórum não ficou fechado e funcionou normalmente. Duas ruas paralelas foram cercadas por cavaletes e cones para reduzir a velocidade dos veículos.