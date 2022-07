Dois morrem após ataque a tiros em condomínio de luxo no Recife

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas após um ataque a tiros em um prédio de luxo em Boa Viagem, uma área nobre de Recife, em Pernambuco, nesta sexta-feira, 8. De acordo com informações da Polícia Civil, um homem entrou armado no Edifício Morada dos Navegantes, baleou três pessoas e depois se matou.

Ainda de acordo com os policiais, o homem que realizou os disparos estava em processo de separação e atirou contra a mulher, a filha dela e o namorado da jovem. Os feridos foram levados para o Hospital Unimed II, no centro de Recife. As vítimas ainda não foram identificadas.

Conforme a Secretaria de Saúde da capital pernambucana, por volta das 7h50 o Samu Metropolitano do Recife foi acionado para uma ocorrência de agressão por arma de fogo no condomínio. Uma pessoa, cuja identidade ainda é desconhecida, foi encontrada morta no local. Três vítimas foram socorridas com vida - duas foram encaminhadas para um hospital particular e outra para uma unidade de saúde estadual. Uma delas morreu após receber socorro.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em junho, indicam que houve 3.878 homicídios de mulheres em 2021. Já as notificações de feminicídio (quando ocorre o assassinato pelo fato de a vítima ser mulher), foram 1.341.