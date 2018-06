Tiroteio deixa 3 bandidos mortos e 2 PMs feridos no Rio

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Uma troca de tiros, por volta das 22h15 desta segunda-feira, 26, no bairro de Oswaldo Cruz, zona norte do Rio, terminou com um saldo de três bandidos mortos e dois policiais militares feridos.

Uma ligações feita para a Polícia Militar por um morador da região informou sobre a presença de dois grupos armados que estavam circulando pelo bairro. Um deles foi localizado em um Corsa Sedan, com queixa de roubo, por PMs do 9º Batalhão na Rua Andrade Araújo, onde teve início então o tiroteio.

Ainda durante o confronto, o outro grupo de criminosos, em uma Blazer, passou pelo local e também atirou contra os policiais, fugindo em seguida. Os três ocupantes do Corsa, ainda não identificados pois, segundo a PM, não portavam documentos, morreram no Hospital Carlos Chagas.

Para o mesmo hospital foram levados o cabo Vicente de Paula, baleado de raspão nas costas, e o cabo Moraes, atingido no rosto. Ambos já estão fora de perigo. O caso foi registrado na 30ª Delegacia, de Marechal Hermes.