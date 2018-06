Tiroteio deixa 3 mortos e 2 feridos em SP Um intenso tiroteio entre uma suposta quadrilha de ladrões e traficantes de drogas e policiais militares deixou um saldo de três mortos e dois feridos, no bairro de Vila Dionísia, região da Cachoeirinha, zona Norte da capital paulista. O tiroteio ocorreu no final da noite de ontem em frente a uma borracharia, localizada na Rua Fernando Pessoa, nº 638, uma travessa da avenida Parada Pinto. Policiais militares da Força Tática do 18º Batalhão receberam uma denúncia anônima de que várias pessoas armadas estariam dentro de uma borracharia no endereço citado. No momento em que a viatura policial se aproximava da borracharia, vários homens armados, alguns com fuzil, saíam e parte se preparava para entrar em uma perua Fiat Fiorino, de cor branca. O 3º sargento Marcelo Silva Ferreira, 31, foi baleado na cabeça por um disparo proveniente de fuzil. Mesmo levado às pressas para o Pronto-socorro do Hospital de Vila Nova Cachoeirina, o sargento morreu. Ele estava na corporação desde 1990 e tinha uma filha de cinco anos. Dois bandidos, um deles indentificado como Walace Vasconcelos Lira Júnior, 22, e outro, sem documentos, aparentando 25 anos, também morreram na troca de tiros. O sargento Adonias Moreira dos Santos e uma jovem, Wanessa da Silva Rodrigues, de 19 anos, que passava pelo local, foram baleados e levados para o mesmo Pronto-socorro, onde já estão fora de perigo. A polícia apreendeu dois fuzis que estavam com os bandidos mortos. Os demais suspeitos fugiram, dois deles na Fiorino. As investigações agora estão sob responsabilidade dos policiais do 38º Distrito Policial, de Vila Amália, onde o caso está registrado.