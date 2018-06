Tiroteio deixa cinco mortos na Vila Cruzeiro

Cinco supostos traficantes foram mortos em uma troca de tiros com policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar (Olaria) na noite de sexta-feira, 3, em uma avenida próxima à saíde da Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, os bandidos saíam da favela em quatro veículos, em direção ao Morro do Juramento, quando passaram por um carro da PM. Houve tiroteio. Um dos carros usado pelos supostos traficantes explodiu e um deles morreu carbonizado.

Dois PMs e uma mulher que passava pela rua ficaram feridos dew raspão. Todos foram levados para o Hospital Getúlio Vargas. Foram medicados e liberados em seguida. Um fuzil, uma metralhadora e três pistolas foram apreendidas.