Tiroteio deixa quatro feridos no centro de São Paulo Quatro pessoas ficaram feridas em um tiroteio no cruzamento da Rua 25 de Março com a Alameda da Constituição, na região central de São Paulo, por volta das 16 horas. Um policial civil teria visto um princípio de tumulto envolvendo um homem armado. Ele interveio e houve tiroteio. O policial foi baleado no braço. Segundo a assessoria de imprensa da Guarda Civil Metropolitana (GCM), outros dois homens ficaram feridos e foram levados ao Pronto-Socorro Vergueiro. Um guarda civil metropolitano também foi baleado no peito, mas como estava de colete não sofreu ferimentos graves. Dois homens foram levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).