Tiroteio deixa uma pessoa ferida no bairro do Pacaembu Um bandido ficou ferido durante tiroteio na manhã desta sexta-feira, 23, na região do Pacaembu, zona oeste de São Paulo. Segundo informações da polícia civil, o tiroteio começou por volta das 10h30, quando uma viatura do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) passava pela região da praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, quando foi recebido a tiros. Os bandidos estavam em dois veículos, um Marea e um Classe A, que foram abandonados na região. Em seguida, os criminosos roubaram um táxi e se dirigiram para a Rodovia Anhangüera. Houve perseguição, com ajuda dos helicópteros Pelicano, da Polícia Civil, e Águia, da Polícia Militar. Segundo a polícia, o bandido baleado foi encontrado na entrada da rodovia, na ponte Anhangüera. Morumbi A polícia prendeu em flagrante na manhã desta sexta-feira dois homens armados que tentaram assaltar uma casa no Morumbi, perto do Hospital Albert Einstein, na zona sul da cidade. Segundo a polícia, os bandidos chegaram ao local por volta das 6 horas e roubaram jóias e dinheiro. Ao saírem, colocaram todos os objetos roubados no veículo do dono da casa. A polícia foi acionada pelo vizinhos, que perceberam a movimentação. Eles foram detidos no momento em que iam fugir. Duas pistolas foram apreendidas.