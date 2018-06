Tiroteio em baile funk deixa 2 mortos e cerca de 30 feridos na Grande Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Duas pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas em um tiroteio em um baile funk realizado em um bar de Gravataí, município da região metropolitana de Porto Alegre, na madrugada deste domingo, 22.

Segundo a Brigada Militar, quatro homens armados com pistolas e fuzis invadiram o bar, onde ocorria a festa, ordenaram que os frequentadores se deitassem no chão, e, logo depois, abriram fogo contra a multidão. O crime ocorreu por volta das 2h30 no bairro Morada do Vale II.

As vítimas fatais foram identificadas como Taís Pires da Silveira, de 24 anos, e Gabriel Mallet de Ataíde, de 21 anos, ambos sem antecedentes criminais. Os dois veículos usados pelos bandidos, um Ford Ka branco e uma camionete Chevrolet Captiva, de cor preta, foram encontrados pelos policiais, ainda no início da manhã, na parada 76, a cerca de 5 km do local do crime.

Ouvido pelo Estado, Fernando Nascky, de 24 anos, era muito amigo de Gabriel Mallet de Ataíde. “A gente se conhecia desde os sete anos de idade. Éramos vizinhos na infância e jogávamos futebol e vídeo game juntos. Acordei pela manhã com uma mistura de ódio e dor juntos. Muito triste mesmo”, lamentou Nascky.

Os feridos foram levados pelo SAMU para o Hospital Dom João Becker e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Gravataí e no Hospital Padre Jeremias e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município de Cachoeirinha. Também há vítimas internadas no HPS de Porto Alegre e Hospital Cristo Redentor.

O delegado Felipe Borda, titular de Delegacia de Homicídios de Gravataí, trabalha com a hipótese de que o crime esteja relacionado entre uma briga de facções ligadas ao tráfico de drogas na região.