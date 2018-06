Tiroteio em boate de Porto Seguro deixa um morto Um assalto seguido de tiroteio em uma boate no centro de Porto Seguro, no litoral baiano, deixou um morto e dois feridos na madrugada deste sábado, 10. O assaltante paulista Clayton Luiz Sales Barbosa, de 24 anos, morreu. O confronto ocorreu depois que Barbosa, Marcelo Rosário da Silva, de 35, um dos comparsas - ferido com três tiros -, e um terceiro assaltante, ainda não identificado, anunciaram o assalto à boate e funcionários do local acionaram a polícia. Segundo testemunhas, quando os PMs chegaram, os assaltantes tomaram um dos freqüentadores do local, identificado como Rosemberg Xavier, de 37, como refém e passaram a atirar contra a guarnição. Xavier foi ferido com dois tiros. O assaltante não identificado conseguiu fugir durante a troca de tiros. De acordo com a polícia, os assaltantes eram de Guarulhos, na grande São Paulo, e estavam de passagem pela cidade, que fica a 705 quilômetros ao sul de Salvador. Barbosa tinha a sigla PCC tatuada nas costas. O assaltante ferido e o refém foram levados para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, onde foram operados.