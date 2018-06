Tiroteio em Copacabana durante ação da Polícia Civil A operação da Polícia Civil no complexo de favelas Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, teve tiroteio na manhã desta quarta-feira, 18. A troca de tiros aconteceu por volta das 10 horas e não deixou nenhum ferido, segundo informações da polícia. Mais de 150 homens de delegacias especializadas, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core) participaram da ação, que teve apoio de um carro blindado da Core, conhecido como Caveirão, e um helicóptero da Polícia Civil participavam da operação. Os policiais civis cumpriam mandados de prisão no local, mas apenas um homem havia sido preso até às 11 horas.