Tiroteio em favela mata três no Rio Policiais do 6º BPM (Batalhão de Polícia Militar), da Tijuca, mataram três homens, em tiroteio na noite deste sábado, no Morro do Turano. Os PMs identificaram, entre os mortos, Carlos Eduardo Santos Mariano, de 25 anos, conhecido como ?Duda Malvado?, suspeito do assassinato de um policial militar. Também foram mortos Jober Oliveira Gomes e um homem identificado apenas pelo apelido de ?Buiuzinho?. No tiroteio, ficou ferido um adolescente de 16 anos, atingido no pé e medicado no Hospital do Andaraí. Durante a operação, foi preso Dionísio de Souza, de 18 anos, que segundo os PMs, seria um "fogueteiro" - encarregado de disparar fogos de artifício, para avisar da chegada da Polícia -, ligado aos traficantes que dominam o comércio de drogas na favela. Foram apreendidos três pistolas (uma de calibre 45, duas 9 mm), três carregadores, munição para fuzil 7.62, um radiotransmissor, 13 papelotes de cocaína e uma trouxinha de maconha. O material apreendido e o preso foram levados para a 17ª Delegacia de Polícia, em São Cristóvão.