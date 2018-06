Tiroteio em favela no Rio deixa sete pessoas feridas Sete pessoas ficaram feridas em um tiroteio na manhã deste domingo, 3, na favela da Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte do Rio. "Agora está tudo tranqüilo. Estamos ocupando o local", informou o comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel José Luiz Nepomuceno. Por volta das 7 horas, a comunidade foi invadida por criminosos do Comando Vermelho (CV) "por algo que ainda queremos saber o que foi", disse o comandante. Ele não confirma que o CV quisesse tomar o local de uma milícia que estaria dominando a favela. "O motivo ainda é alvo de apuração", afirmou. Não há prazo para a PM deixar o local. O comandante observou que "algumas lojas sempre fecham quando essas coisas acontecem". Porém, ressaltou que os efeitos negativos da ação sobre o comércio na favela são limitados pelo fato de ser domingo, dia em que a maioria das lojas não abre.