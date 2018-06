Tiroteio em quadra de futebol deixa morto e 10 feridos em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Um tiroteio dentro de uma quadra de futebol matou um homem de 28 anos na noite desta quinta-feira, 4, em Porto Alegre. Outras dez pessoas ficaram feridas. O crime ocorreu no bairro Sarandi, na zona norte da capital gaúcha.

Conforme testemunhas, o tiroteio teve início entre as quadras e foi ocasionado pelo encontro de duas gangues rivais. Maurício Francione Wahlbrink, que não teria relação com a briga, morreu com um tiro na cabeça. Ele não possuía antecedentes criminais e deixa mulher e uma filha de oito meses.

Os feridos foram encaminhados ao Hospital Cristo Redentor em estado regular. A polícia investiga se o tiroteio tem relação com o tráfico de drogas.