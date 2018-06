Tiroteio em Vila Isabel mata idosa e outros 5 Seis pessoas - incluindo uma mulher de 70 anos - morreram e outras quatro ficaram feridas num tiroteio entre traficantes no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. No início da manhã, bandidos rivais do Morro de São João, no bairro vizinho do Engenho Novo, tentaram invadir a favela. Houve tiroteio. Os feridos inicialmente seriam jovens do Morro dos Macacos, vítimas de balas perdidas. Dois traficantes foram perseguidos pela polícia, mas conseguiram escapar.