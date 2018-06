Tiroteio entre policiais e ladrões deixa um morto em SBC Tiroteio entre policiais rodoviários estaduais e ocupantes de uma perua Santana Quantum cinza terminou com saldo de um criminoso morto, um policial e um bandido feridos, e um revólver calibre 38 apreendido. A troca de tiros aconteceu por volta das 20h de terça-feira, 27, na Estrada da Cama Patente, no bairro de Alvarenga, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Policiais rodoviários faziam patrulhamento pela pista sentido litoral/capital da Rodovia dos Imigrantes e, já cientes de que bandidos haviam roubado minutos antes máquinas caça-níqueis de um bar no bairro Represa, em São Bernardo, desconfiaram do veículo que, ocupado por 4 homens, estava com a tampa do porta-malas semi-aberta e a placa traseira dobrada. Ao olharem para o interior do porta-malas, os policiais verificaram que nele havia duas máquinas. Neste momento os policiais ordenaram que o grupo parasse o carro, mas os criminosos aceleraram e entraram na estrada, localizada na altura do quilômetro 26 da rodovia. Segundo a polícia, os assaltantes, três deles armados, então pararam o carro e desceram atirando. Dois dos assaltantes foram baleados, entre eles Rodolfo Bastos Magalhães, que segue internado no pronto-socorro Assunção. Ainda de acordo com a polícia, Bastos ficou paraplégico. O outro criminoso baleado, ainda sem identificação, morreu quando era atendido no pronto-socorro Central de São Bernardo. Atingido em um dos ombros, o cabo Luciélio, motorista da viatura da Polícia Rodoviária, foi encaminhado ao pronto-socorro Assunção e depois, já fora de perigo, transferido para um hospital particular. Os outros dois criminosos conseguiram fugir no mesmo carro que ocupavam. Segundo os policiais, a Santana Quantum não é roubada e pertence ao pai de um dos bandidos.