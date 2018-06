Tiroteio fecha linha 2 do metrô carioca Tiroteio entre facções rivais no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio, interrompeu a linha 2 do metrô carioca durante 15 minutos, na manhã de ontem. Onze estações, entre Del Castilho e Pavuna, foram fechadas das 10h46 às 11h01. Pelo menos nas plataformas e nos vagões do metrô ninguém ficou ferido. Em algumas estações, o dinheiro dos bilhetes foi devolvido.