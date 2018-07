Tiroteio fecha mais uma vez a Linha Amarela, no Rio Confronto entre traficantes e policiais militares provocou novamene o fechamento a Linha Amarela, uma das mais importantes avenidas da capital fluminense. O tiroteio aconteceu ontem à noite, por volta das 21h30 , e envolveu policiais do Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope) e bandidos da favela Vila dos Pinheiros, que pertence ao complexo da Maré, na zona Norte da cidade. Segundo a Globo News, houve a interdição por cerca de 20 minutos de um trecho de aproximadamente um quilômetro da Linha Amarela, próximo ao entrocamento com a Linha Vermelha. Durante a madrugada, foram verificados outros tiroteios na favela do Timbau, localizada na mesma região. Não há informação sobre policiais ou traficantes feridos nos conflitos.