Tiroteio interdita Avenida Brasil e Linha Amarela, no Rio Um intenso tiroteio provocou, na noite desta terça-feira, a interdição das duas pistas da Avenida Brasil, um dos principais acessos ao Rio, e da Linha Amarela. O tumulto ocorreu na altura da Vila do João, no Complexo da Maré, na zona norte. O bloqueio durou cerca de uma hora. Segundo informações da polícia, um traficante morreu. Policiais civis e de vários batalhões da Polícia Militar (PM), incluindo o de Operações Especiais (Bope) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foram para o local. Um helicóptero também foi acionado. Veja o especial: