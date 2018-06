Tiroteio interrompe circulação de metrô no Rio

Um tiroteio entre polícias militares e criminosos no Morro do Juramento, no subúrbio do Rio, interrompeu a circulação dos trens da Linha 2 do metrô, entre as estações de Tomás Coelho e Vicente de Carvalho.

Segundo a Polícia Militar, a troca de tiros teve início por volta das 11 horas, quando os policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) foram ao local para averiguar uma denúncia. Ao chegarem, foram recebidos à bala. Ainda não há informações sobre feridos ou mortos, de acordo com a PM.

Por conta do tiroteio, próximo à estação de Tomás Coelho, a circulação de trens do metrô ficou totalmente paralisada nos dois sentidos entre 10h46 e 11h05, por motivo de segurança, de acordo com a assessoria do Metrô.

Após o início da troca de tiros, a venda dos bilhetes foi interrompida e o dinheiro das passagens foi devolvido aos usuários que não queriam esperar a volta da circulação. Os trens já voltaram a circular normalmente, segundo a assessoria.