Tiroteio na Rocinha deixa um morto e outro gravemente ferido

Atualizada às 13h40

RIO - Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após ser atingida no tórax durante tiroteio entre policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e traficantes que permanecem no morro da Rocinha, na noite dessa quinta-feira, 1º.

O homem que morreu foi identificado como Fernando dos Santos, de 24 anos. Ele seria olheiro do tráfico, que é a pessoa que observa a movimentação nos arredores dos pontos do tráfico e avisa sobre a chegada de policiais ou traficantes de facções rivais.

Um jovem de 20 anos, que já tinha um mandado de prisão expedido contra ele, foi preso. Uma outra pessoa ainda não identificada ficou gravemente ferida após ser atingida no tórax. Os dois foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, mas Santos já chegou morto.

De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), os policiais patrulhavam a Rua 2 quando foram surpreendidos pelo traficantes.

O policiamento na região segue reforçado por policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar (Rocinha), dos batalhões de Operações Especiais (Bope) e de Choque.

O confronto ocorreu no mesmo dia em que o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), anunciou a transferência para presídios federais de criminosos envolvidos em ataques às UPPs. Segundo Pezão, nos próximos dias, a Justiça estadual pedirá que cinco traficantes, entre eles Luiz Carlos Jesus da Silva, o Djalma da Rocinha, sejam levados para uma unidades prisionais federais. Preso em abril, ele é acusado de coordenar ataques à UPP local, em fevereiro.

“Todos que forem pegos dilapidando patrimônio, atacando as sedes das UPPs, atacando os policiais, nós vamos reagir com força, vamos tirar do Estado, mandando para presídios federais. Tenho falado com o ministro da Justiça (José Eduardo Cardozo) duas, três vezes por dia, e ele tem sido de uma rapidez tremenda”, afirmou Pezão na manhã de quinta.