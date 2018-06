Tiroteio na Rocinha fecha o comércio e para obras do PAC

Comerciantes da Favela da Rocinha fecharam as portas na manhã desta sexta-feira, 7, por causa de um tiroteio entre policiais do Bope e traficantes. No tiroteio, seis pessoas ficaram feridas e três pessoas foram presas, entre elas um argentino. Por causa do tiroteio, as obras do PAC na Rocinha foram paralisadas.

O Bope procura um cemitério clandestino onde estaria o corpo da engenheira Patrícia Franco. Os policiais, segundo informações do Bope, foram recebidos à bala quando chegaram na Rocinha.

O Batalhão de Operações Especiais da polícia do Rio tem o apoio de veículos blindados e helicópteros da Polícia Miltiar durante a operação na favela da zona sul.

Policiais apreenderam 300 kg de maconha na favela, de acordo com as primeiras informações. No total, 250 homens do Bope estão na Rocinha durante a operação desta sexta.

