Tiroteio no Rio deixa cinco mortos Cinco pessoas morreram depois de uma troca de tiros com policiais militares, hoje, por volta das 15 horas, nas proximidades no Conjunto Habitacional Amarelinho, em Irajá, Zona Norte do Rio. Segundo informações do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM), duas viaturas policiais foram atingidas por disparos quando passavam no local, onde funcionaria um ponto de venda de drogas, e houve revide. Ainda segundo relato da polícia, os cinco baleados, que não tinham identificação, chegaram a ser levados a hospitais de bairros próximos, mas morreram. Foram apreendidos um fuzil AR-15, uma metralhadora, duas pistolas e quantidade não especificada de drogas.