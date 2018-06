Tiroteio perto do Metrô termina com um morto Uma perseguição a um carro roubado terminou, na noite de sexta-feira, com uma morte, um acidente envolvendo seis veículos e tiroteio entre criminosos e policiais na Rua Vergueiro, na zona sul, em frente à Estação Ana Rosa do Metrô. Adam David Fabrício Rosset, de 25 anos, desceu do veículo e atirou contra os policiais. Ele foi baleado e levado ao Hospital São Paulo, na Vila Mariana, onde morreu . Os outros dois criminosos, Diego Júlio de Oliveira, de 25 anos, e J.H.O.S., de 17, foram presos e encaminhados ao 36º Distrito Policial, do Paraíso.