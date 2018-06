Tiroteios deixam dois feridos e um morto no Rio de Janeiro Dois tiroteios foram registrados na noite de segunda-feira nas cidade de São João de Meriti e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Em Meriti, segundo a polícia, eram 22 horas quando uma pessoa foi morta e duas acabaram sendo vítimas de balas perdidas, na Rua Rio Bonito, no Jardim Metrópole, num tiroteio entre quadrilhas rivais de traficantes. Os feridos foram encaminhados ao Posto de Atendimento Médico do bairro Vilar dos Telles. Até às 4h30 da madrugada desta terça-feira, nenhuma das vítimas haviam sido identificadas. Praticamente no mesmo horário, policiais rodoviários federais perseguiram criminosos e com eles trocaram tiros na altura do quilômetro 164 da Rodovia Presidente Dutra, em Duque de Caxias. Eram quatro homens ocupando um Passat. Ao ver a blitz, o grupo deu meia-volta, mas foi perseguido. Os bandidos conseguiram fugir após abandonarem o carro em frente à Favela Ficap, no Jardim América, e seguiram a pé até a Favela do Dique. Manchas de sangue no carro indicam à polícia que alguém foi atingido no tiroteio, que resultou na apreensão de dois carregadores para metralhadora, um para pistola e munições calibres 9mm e 380.