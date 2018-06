Tiroteios em morros deixam três mortos Um casal foi atingido por balas perdidas ontem à tarde,no Morro do Juramento, zona norte do Rio. Liane Angeles Andrade, de 19 anos, foi atingida na cabeça e morreu na hora. O namorado, Leonardo Mainomi, de 23, foi internado em estado grave. Também na zona norte, Tatiane Trajano, de 13, foi morta por uma bala perdida anteontem. Ainda no sábado, um traficante - não identificado - morreu num tiroteio com PMs no bairro de Coelho Neto, na zona norte.