Titular do ataque de nervos

Se a ideia da contratação de Obina era, como justificou Vanderlei Luxemburgo ao jogá-lo em campo na quarta-feira, "mexer com o emocional da torcida", o técnico está no caminho certo. Só ao longo da temporada, porém, saberemos se o remédio emprestado pelo Flamengo provocará euforia ou depressão no paciente das arquibancadas do Parque Antártica. A massa rubro-negra só lembra agora de suas pixotadas. Esquece que Obina também lhe proporcionou os melhores momentos do Flamengo nos últimos quatro anos. Entre um e outro lance bisonho, deu títulos ao clube, salvou o time do rebaixamento, foi vilão e herói, um verdadeiro fenômeno. Promete não ser diferente no Palmeiras. O tempo dirá se ele veio apressar a demissão de Luxemburgo ou coroar o técnico que apostou na maluquice de seu futebol com um gol de placa na final da Libertadores. Seja como for, a Mancha Verde jamais será a mesma depois de Obina. FENÔMENO ESTRANHO A derrota faz bem a Muricy Ramalho. O técnico do São Paulo fica muito mais mal-humorado quando vence - repara só! É O FIM! O mundo está mesmo de cabeça para baixo. Imagina que o Romário tem acordado cedo para ir ao treino do América. A que ponto chegamos, né não? Camicase Amigos de José Sarney estão preocupados. Tudo bem que ele devolva todo o auxílio-moradia que recebeu indevidamente do Congresso. Daí a conceder credenciais permanentes no Senado à equipe do CQC, peralá, pirou? Concorrência desleal A indústria da pirataria estuda o lançamento nas calçadas de todo o País de maços de cigarros sem aquelas imagens de terror nas embalagens de botequim. Se a ideia vingar, quebra a Souza Cruz e a Phillip Morris. Jogo duríssimo TV Globo pode ter escalado Paulo Vilhena para apresentar seu novo reality show (Jogo Duro) pra ver se o público dá valor a Pedro Bial. Só se fala disso na emissora! Le petite Michelle Nicolas Sarkozy saiu exultante do encontro com a presidente do Chile, Michelle Bachelet, ontem, no Champs-Elysées. Não é todo dia que o presidente da França consegue posar ao lado de um chefe de estado mais baixinho que ele. Eu, hein! Por que diabos em países asiáticos como a Coreia do Sul e a Tailândia soltar balões não é crime nem sequer algo perigoso? Muito pelo contrário, em geral é homenagem póstuma promovida por organizações politicamente corretas. Bola pra frente! O técnico Dunga trocou Alex e Anderson por Miranda e Kleberson, ou seja, seis por meia dúzia. Para o torcedor, francamente, tanto faz!