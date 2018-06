TJ analisa prisão de acusado de atropelar ciclistas; há protesto no Twitter

SÃO PAULO - A Justiça do Rio Grande do Sul irá analisar os pedidos de prisão preventiva do bancário Ricardo Neis, acusado de ter atropelado pelo menos 12 ciclistas que percorriam a Rua José Bonifácio, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, na sexta-feira.

De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça (TJ), ontem foram recebidos dois pedidos de prisão preventiva do bancário, um do Ministério Público e outro da Polícia Civil. A juíza Rosane Ramos de Oliveira Michels, da 1º Vara do Júri de Porto Alegre, irá analisar os pedidos.

Web. O vídeo que mostra o grupo de ciclistas sendo atropelado causou comoção e ganhou destaque na internet. No Twitter, foi criada a hashtag #naofoiacidente como forma de protesto, que figurava por toda esta manhã nos primeiros Trending Topics do microblog.

Além disso, o veículo usado pelo bancário, um Golf preto, ganhou um perfil na ferramenta (@golfpreto) que satirizava o episódio e as declarações dada sobre o ocorrido. O perfil falso também brincava com os usuários do Twitter para tomarem cuidado, pois ele estava "seguindo-os de perto". "Ligando o motor, cuidado que eu vou passar", dizia uma das mensagens.