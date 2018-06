TJ dá habeas-corpus ao ''''Barão do Ecstasy'''' O Tribunal de Justiça concedeu habeas-corpus e libertou o traficante Israel Domingues de Oliveira, o "Barão do Ecstasy". O TJ alegou que houve excesso de prazo para julgamento do processo a que Oliveira responde por tráfico internacional e associação para o tráfico. Com a decisão, Oliveira, réu confesso, aguardará o julgamento em liberdade.