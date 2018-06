TJ mantém condenação de réus pela morte de João Hélio

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve nesta terça-feira, 28, a condenação dos quatro envolvidos na morte do menino João Hélio Fernandes Vieites, que foi arrastado por ruas da zona norte da cidade, em 7 de fevereiro de 2007. Em 30 de janeiro do ano passado, quatro criminosos foram condenados pela 1ª Vara Criminal de Madureira a penas que vão de 39 a 45 anos de prisão em regime fechado.

De acordo com o TJ, os desembargadores da 4ª Câmara Criminal rejeitaram, por unanimidade, o recurso de apelação de Diego Nascimento da Silva, Carlos Eduardo Toledo Lima, Carlos Roberto da Silva e Tiago Abreu Mattos.

Ainda segundo o TJ, ao recorrerem da sentença, os advogados dos acusados alegaram haver nulidades no processo, como o cerceamento de defesa de seus clientes, suspeição da juíza que julgou o caso e a ausência de fundamentação da sentença. Tentaram ainda desclassificar a imputação de crime de latrocínio (roubo seguido de morte) para roubo simples. Todos os pedidos, porém, foram julgados improcedentes.

De acordo com o relator do processo, desembargador Francisco José de Asevedo, o pedido da defesa para absolvição dos réus, sob o argumento de uma suposta falta de provas, é absurdo e sem fundamento. Segundo o relator, não há a menor dúvida da participação de todos os acusados no crime. Da mesma forma, o desembargador classificou de infundada a suspeição levantada contra a juíza Marcela Assad Caran, que proferiu a sentença. "A pena foi devidamente aplicada e não há nenhuma retificação a fazer", disse.