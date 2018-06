TJ mantém júri popular para Sergio ''Sombra'' A 11.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou ontem recurso do empresário Sergio Gomes da Silva, o Sombra, que pedia anulação da sentença de pronúncia que o manda a júri popular por suposto envolvimento no assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), em janeiro de 2002.