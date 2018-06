TJ nega habeas corpus a cantor foragido O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de habeas corpus feito pelo advogado do cantor Evandro Gomes Correia. A defesa queria revogar os efeitos da prisão temporária. O cantor está foragido desde 18 de novembro quando sua ex-mulher Andréia e o filho do casal caíram do 3º andar do prédio da família, em Guarulhos. Andréia morreu. O cantor é suspeito de ter provocado a queda.